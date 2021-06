El público ya descubriendo la historia de una de las villanas más icónicas de todos los tiempos: la legendaria Cruella de Vil. Hasta este viernes 11 de junio, los suscriptores de Disney+ tienen tiempo para contratar el Premier Access de “Cruella” para disfrutar la película que está en boca de muchos, y que también está siendo proyectada en salas de cines disponibles en la región.

En la historia, la actriz Emma Stone interpreta a Estella, una joven inteligente, creativa y muy determinada que vive de estafas y otras fechorías en las calles londinenses, pero está decidida a hacerse famosa por sus diseños. Cuando la baronesa Von Hellman (Emma Thompson), una leyenda de la moda, advierte el talento de la joven diseñadora, comienza un camino de transformación para Estella que la llevará a inclinarse por su costado malvado y convertirse en la elegantísima Cruella, una mujer desmedida y ávida de venganza.

Para celebrar la llegada Cruella de Vil a Disney+, compartimos algunos datos sobre la intrigante historia, el carismático elenco, el encanto canino y otros detalles de su icónica película.

1. UNA HISTORIA DE ORÍGENES

La historia de “Cruella” se remonta a la infancia y adolescencia de Cruella de Vil -nacida con el nombre de Estella- para descubrir las circunstancias en las que creció e intentar comprender los orígenes de su maldad. “Lo que queríamos explorar era por qué era como era, qué la había hecho convertirse en Cruella de Vil, quién era ella cuando era niña, de dónde proviene, etcétera. Lo único que el público sabía de Cruella era que se quería hacer un abrigo de piel de dálmata, de modo que, desde el comienzo, decidimos que para poder darle algo nuevo al público, teníamos que trastocar sus expectativas”, explica Andrew Gunn, productor de “Cruella”.

2. EL LEGADO DE LOS 101 DÁLMATAS

Como la historia de “Cruella”transcurre antes de los acontecimientos de las películas 101 DÁLMATAS (tanto del clásico animado de 1961 como de la versión de acción real de 1996), la diseñadora de vestuario Jenny Beavan tuvo libertad creativa a la hora de imaginar los looks para los personajes. Dos elementos que sí debían estar presentes eran el uso del blanco y negro en Cruella y la fuerte impronta de los dálmatas, pero la hoja estaba prácticamente en blanco a partir de allí. “Sí miré a los personajes de Horacio y Gaspar en la versión animada. Sentí que había algo muy encantador en la forma en que estaban dibujados y en sus colores, así que llevé eso al vestuario de Joel Fry y Paul Walter Hauser”, señala la diseñadora, y agrega: “Por otra parte, en cuanto a Cruella, me aseguré de que fuera creíble que ella eventualmente luciría como el personaje en la interpretación de Glenn Close de 1996”.

3. NACIDA PARA SER CRUELLA

Desde el primer día, el nombre de “Cruella” tuvo el rostro de la actriz Emma Stone. “No puedo imaginarme otra actriz que pudiese definir el viaje de Estella a Cruella tan específica y vívidamente como Emma Stone, porque le da tanto humor, tanta agudeza, tanta exquisitez al personaje, y al mismo tiempo lo hace tan real…”, comenta el productor Marc Platt, al tiempo que Andrew Gunn agrega: “Emma Stone tiene una capacidad extraordinaria para interpretar un personaje desagradable y egoísta, y al mismo tiempo conquistar al público. Puede pasar de la maldad a lo desgarrador en cuestión de segundos. Es una actriz que hace que el público quiera que ella gane al final de la película. Tiene una habilidad impecable para el humor y realmente habita los personajes que crea, haciendo que sean todos distintos y memorables”.

4. UN MOMENTO, UN LUGAR

El momento histórico y el lugar en el que transcurre “Cruella” acompañan a la perfección el proceso emocional que atraviesa la protagonista. La mayor parte de la acción transcurre en la Londres de los años setenta, una época disruptiva en los mundos de la música y la moda, atravesada por movimientos emergentes como el punk. Ese contexto sociocultural es el marco ideal de la metamorfosis de Cruella: de una pendenciera huérfana dickensiana a una antiheroína rebelde, ingeniosa, audaz y muy hábil. En el camino, se va conociendo a sí misma y aprende a ser sincera consigo misma. “Fue muy interesante, porque era la primera vez que teníamos un personaje de acción real basado en una animación que íbamos a ambientar en el mundo real, y no en una tierra ficticia de cuento de hadas. Fue una oportunidad para extender los límites. Londres era el centro de la moda y la anarquía en esa época. Un paralelo extraordinario con Cruella”, cuenta la productora Kristin Burr.

5. MUCHO ROCK N’ ROLL

La banda de sonido de “Cruella” -disponible en plataformas de audio y tiendas digitales- es una explosión del rock emergente de la década del ’70, sonidos pop más tradicionales y música actual. Recientemente, se dio a conocer “Call me Cruella”, la canción original de la película interpretada por Florence + The Machine que encabeza la banda sonora. “La música de la película es casi como un personaje más. Craig (Gillespie, director de “Cruella”) encontró la manera de insuflar la película con extraordinarias canciones de rock and roll, que se escuchan y sin embargo las letras de las canciones nunca chocan con el diálogo. La música le inyecta energía y una sensación de rebelión a la película”, comenta Andrew Gunn. ¿Otras canciones que integran el ecléctico álbum? “One Way or Another” de Blondie, “Should I Stay or Should I Go” de The Clash, “Stone Cold Crazy” de Queen, “Whisper, Whisper” de Bee Gees, “Five to One” de The Doors y “Whole Lotta Love” de Ike & Tina Turner.

6. POR SIEMPRE PUNK

La estética de “Cruella” está fuertemente atravesada por el espíritu del punk. Más allá de la presencia de bandas como The Clash o Blondie en la banda de sonido, el vestuario de Estella también tiene una fuerte impronta de este movimiento contracultural de fines de los ’70, con guiños a diseñadores icónicos como Vivienne Westwood, y exponentes artísticos como la cantante alemana del punk y new wave Nina Hagen. El peinado y maquillaje del personaje, en tanto, también están fuertemente influenciados por el punk. Nadia Stacey, diseñadora de maquillaje y peinado de “Cruella”, cuenta que la legendaria cantante Debbie Harry, líder de la banda Blondie, fue su inspiración para Estella. “Es un estilo sutil, pero bello, y un poco provocador”, describe la diseñadora.

7. LOCACIONES SOÑADAS

“Cruella” se filmó en los estudios de cine Shepperton, en las afueras de Londres, y en 44 locaciones increíbles de la capital británica a lo largo de 40 días. Como la historia transcurre en los años setenta, muchas de esas locaciones fueron adaptadas al estilo y la estética de aquel momento. A su vez, las tomas aéreas de la ciudad de Londres, que cambió tanto en los últimos 50 años, fueron retocadas digitalmente. Algunas de las locaciones que se ven en la película son las tiendas típicas de Portobello Road; la imponente Engelfield House y su finca circundante para los exteriores de la casa de campo de la baronesa; la estación de la fuerza aérea real RAF Halton para los exteriores de la casa de la baronesa en Londres, Ipswitch Manor; la elegante zona de Westminster, en el centro de Londres, junto a la calle The Mall, para los alrededores de la casa de la baronesa; un viejo cuartel general de cemento en Aldermaston para las oficinas del periódico Tattletale; y el Colegio Naval de Greenwich para las secuencias de alfombra roja, parques y varias escenas de autos por las calles.

8. PERROS PROTEGIDOS Y RESPETADOS

¿Qué sería de Cruella sin los dálmatas? Como era de esperar, la presencia canina en la nueva película es parte importante de la historia. Siguiendo esa premisa, el equipo creativo reunió un pequeño reparto de animales actores, integrado mayormente por perros rescatados y otros provenientes de los hogares de los entrenadores de la película, que se aseguraron de que los perros fuesen bien atendidos y entrenados antes de la filmación. Además, todas las escenas que incluyeron animales fueron atentamente monitoreadas por la organización estadounidense de protección de animales The Humane Society. A su vez, se recurrió a un gran trabajo de efectos especiales para generar otros perros por computadora, como los tres dálmatas de la baronesa. Max Wood, supervisor de efectos visuales de “Cruella”, cuenta que las animaciones digitales fueron utilizadas más de lo previsto, y también en primeros planos muy detallados.

9. UNA ESCENA ICÓNICA

La escena de la versión animada de 101 DÁLMATAS en la que Cruella conduce alocadamente un Panther De Ville para atrapar a sus perritos que escapan en una camioneta es una de las más recordadas del cine. En “Cruella”, el equipo supo que quería incluir una secuencia que hiciera referencia a aquella escena icónica. Para eso, se crearon dos modelos de Panther De Ville para la película. Uno de ellos, en color bronce, es robado por Cruella cuando necesita escapar velozmente de una fiesta, lo que conduce a una versión de acción real de la emblemática escena del clásico animado de 1961.

10. UN ESTRENO FABULOSO

El estreno mundial en el teatro El Capitán de Los Ángeles, con la presencia de las estrellas de la película, marcó el regreso de Disney a la emblemática alfombra roja. Con un look digno del glamour de Cruella, Emma Stone estuvo presente y confesó su entusiasmo por compartir la historia con los fans. También asistió el director, Craig Gillespie, y la actriz Kirby Howell-Baptiste, quien interpreta al personaje de Anita.

VIDEO RECOMENDADO

Emma Stone asegura que vieron algo maligno en ella para ser Cruella

Disney nunca barajó otra opción que la de contar con Emma Stone para encarnar a la villana más extravagante y carismática de su catálogo, Cruella de Vil, en la película que repasa la vida del personaje. (Fuente: EFE)