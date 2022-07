Arremetió. El conductor de “Amor y Fuego”, Rodrigo González, reveló en su programa una llamada hacia Gloria Palao. La hermana de los chicos reality habría retomado su relación con su esposo luego de dar a conocer infidelidad en sus redes sociales.

Sin embargo, Palao se negó a responder las preguntas por parte de un reportero del programa. “La verdad no entiendo por qué me llamas, yo no soy ninguna figura pública, yo no pienso responderte nada y, por favor, no me vuelvas a llamar”, declaró.

Ante el desplante, Gigi Mitre señaló que la hermana Palao tenía la etiqueta “Artista” en su perfil de Instagram, por lo que “Peluchín” decidió responderle. “¿Cuál es su arte que no lo conocemos?”, expresó.

