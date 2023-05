‘Cuto’ Guadalupe relató cómo fue que confrontó a su esposa, Charlene Castro, quien fue captada saliendo de un hotel con otro hombre en Barranco.

El exfutbolista reveló, en una reciente entrevista, que la infidelidad de parte de la madre de su último hijo se dio en una época en la que él se sentía más tranquilo como para afrontarlo.

“Si hubiera estado en otra etapa, no sé cómo hubiera reaccionado. Me ha agarrado en una etapa linda, mucha gente siente lo que me pasó como si fuera de ellos”, señaló para Trome.

Asimismo, Guadalupe señaló que tras ver el ‘ampay’ de Castro, se comunicó con ella para pedirle las explicaciones correspondientes.

“Hice una llamada (a Charlene), hablé. Tienes que decir la verdad así pierdas. Hablamos y el tema quedó ahí. Fue la única vez que toqué ese tema. Fue un caso cerrado”, mencionó.

¿Quién es Luis Ticona, el hombre que apareció en el ‘ampay’ junto a Charlene Castro?

Tras responder a la conferencia que realizó el exjugador de la ‘U’, Magaly Medina aprovechó para revelar diversos aspectos de Luis Ticona, supuesto hombre con quien habría sido infiel la esposa del ‘Cuto’ Guadalupe. La ‘urraca’ descubrió que se trataría de un gerente de senior de operaciones de la mina Las Bambas, en Apurímac.

Cuando todo parecía que exponer un cargo tan importante como el que tiene sería la información principal que expondría en su programa, Magaly reveló que Ticona tiene un vínculo matrimonial actualmente. “Hemos averiguado que este señor tiene un compromiso. Hemos visto que, en su DNI, él figura como casado”, afirmó la presentadora de televisión.

TE PUEDE INTERESAR