La bailarina Dalia Durán fue cuestionada por Rodrigo González y Gigi Mitre acerca de su reencuentro con el cantante de cumbia John Kelvin, quien permaneció en prisión tras haberla agredido.

Los conductores de “Amor y Fuego” habían señalado que la mencionada reunión parecía haber “complicidad” entre los aún esposos, ya que se dio en un lugar público.

Durante el programa, la cubana se enlazó mediante una llamada telefónica para dar su versión. “Creo que fue exceso de mi parte esa cena. Debió quedar en la comisaría todo”, señaló.

“En ningún momento supe si se estuvo grabando en ese restaurant (...) Eso no fue así, pero sí estuvo de más que yo me haya sentado con John Kelvin ese día”, agregó.

En otro momento, Mitre le cuestionó a Durán si había seguido con su tratamiento psicológico. “Si en algún lo tuve, lo dejé, porque esperé un compromiso de por medio que nunca se dio. Pero si estoy volviendo a retomarlo”, respondió la bailarina.

Dalia Durán rompe su silencio tras conciliación con John Kelvin, quien la abrazó y le cantó

“Efectivamente se dio eso a raíz de una conciliación que ya estaba pactada desde hace unas semanas antes, realmente también fue una sorpresa para mí ver a John (Kelvin) ingresar a conciliación porque en todo momento pensé que iba a ser el abogado en vez de él”, contó.

“Le dije las cosas que le tenía que decir, yo soy muy consistente con las cosas que digo, me mantengo firme, no he cambiado mi forma de pensar... Le dije las cosas que sentía en ese momento, se concilió pensando en los bebés y la tranquilidad emocional de mis hijos y mía”, añadió.

