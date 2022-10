La modelo Dalia Durán se pronunció sobre la polémica suscitada en la audiencia de revocación de sentencia de su expareja John Kelvin.

La cubana, que fue agredida física y psicológicamente por el padre de sus hijos, escribió un polémico comentario durante la videoconferencia de la citada sesión; donde aseguró que la mujer presente en la audiencia era la “amante” del intérprete.

“A mí me interesa tres reverendos pepinos si está con alguien porque no sería la primera ni la última, por él no siento absolutamente nada. Siento pena, debe salir sumiso y ponerse a tratamiento (...)”, comentó en el programa “Amor y Fuego”.

Posteriormente, señaló que ella accedió a mensajes entre la supuesta pareja, hace algunos años, donde se dejaba constancia de su acercamiento.

“Creo que ella ni siquiera sabe que estoy enterada de todo, porque en su momento vi muchos mensajes, te estoy hablando de hace muchos años. (¿Y eran de esta chica?) sí”, sentenció.

LO MÁS VISTO: