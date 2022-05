“Empezando otra vez” no solo es el título del álbum de Daniela Darcourt que se estrena hoy en plataformas, para la artista, significa también el inicio de una nueva etapa en su carrera que la encuentra más madura, renovada y sobre todo dueña de sus decisiones a todo nivel. Los nueve temas que se incluyen en el álbum están hechos a su medida, desde “Te equivocaste conmigo” a “Frente al espejo” y “Cuando el amor se acaba”, son puro sentimiento que Daniela canta como retazos de su vida.

“Estoy convencida que hacer las cosas bien te abren muchas puertas, por ejemplo, que el maestro Jorge Luis Piloto te respete y te diga que está emocionado de que con mi voz trasciendan sus temas es un gran logro. También que Rey Ruiz te comente: ‘oye, mis respetos he escuchado de ti y qué lindo lo que estás haciendo’, y que Tito Nieves con casi 45 años de carrera, venga y te respalde es un regalo de la vida”, dice la cantante.

El título del álbum “Empezando otra vez” dice mucho, hace algunos años fuiste víctima de mala gente que por tu inexperiencia silenció tu carrera un buen tiempo.

Creo que la palabra clave es la que tú acabas de mencionar, la inexperiencia, esta hace que uno realmente se emocione y tome muy malas decisiones.

En tu caso fue firmar cualquier contrato, aceptar propuestas inadecuadas...

Te emocionan con algo, te ilusionan, vendes tu alma al diablo, por eso, yo siempre digo que los sueños no se le regalan a cualquiera. En su momento, a mí me tocó hacerlo, yo le regalé mi vida y mis sueños a personas que quizá no eran las correctas, pero que al cabo del tiempo hicieron que yo esté aquí en este punto de mi vida.

¿Y qué sentías en ese momento que por un mal contrato estabas amarrada y no podías cantar?

Estaba con depresión, vivía medicada, hace poco encontré un video de esas épocas en el que tengo mis ojos como si me hubiera tirado una bomba de cinco días y era porque estaba con pastillas. Cuánto ha cambiado mi vida de ese momento a hoy.

Finalmente saliste de ese entrampamiento, pudiste superarlo, y este nuevo disco es una celebración de vida.

Fue un renacer, volver a empezar, por eso le puse ese nombre al álbum porque después de todo ese tiempo volví, pero luego llegó la pandemia y dije: guau, si ya me había estancado hasta cierto punto, ahora con la pandemia qué va a pasar. Sin embargo, tuve la bendición y la gran dicha de poder trabajar, de estar con la gente que no me abandona y eso realmente para mí fue un gran regalo.

Uno de los nueve temas de tu disco se llama “Frente al espejo”, ¿cómo te veías de jovencita frente al espejo?

Como una joven que crecía con muchas carencias, con muchas cosas que faltaban en casa. De hecho veía a una mujer soñadora que sentía que a esa edad iba a cumplir sus objetivos.

Incluyes en el disco un tema de Jorge Luis Piloto que se titula, ‘Porque es muy duro estar sola’, ¿es una queja en forma de canción?

Llega un punto en el que una se aburre de la soledad, es buena, pero también es una mala compañera. A veces nos lleva a tomar decisiones equivocadas, en su momento también me pasó y creo que cuando el maestro me manda esta canción yo dije: la tengo que hacer sí o sí.

¿La soledad te pesa?

He tenido parejas en el momento en el que estaba arrancando con mi carrera y no, y no me sentía completa, no me sentía llena y creo que esta canción habla bastante de todo eso. La gente piensa que el estar sola es necesariamente un cuarto vacío, pero no, hay momentos en los que el público te aplaude pero igual te sigues sintiendo sola.

¿Crees que tu popularidad espanta a los hombres que quieren acercarse a ti?

Sí, claro, me ha pasado muchas veces ya. De hecho mi nombre hace mucho ruido, me hubiera encantado quizá que no sea así, pero me tocó vivirlo y siento que es algo a lo que me debo de adaptar.

¿Sueñas con la alfombra roja, los Grammy y que tu nombre suene en la ceremonia?

Claro que sí, y más que digan Daniela, que digan Perú, porque detrás de mí hay gente peruana, este sueño no es solamente mío, si mañana nos nominan, será una carta de presentación para ellos.

La salsera Daniela Darcourt lanzó su nuevo álbum "Empezando otra vez", su primer proyecto musical tras la pandemia.

DANIELA DARCOURT

En noviembre de 2021 realizó dos conciertos en el Anfiteatro del Parque de Exposición de Lima denominados “El Reencuentro”, Ha sido coach en “La Voz Perú” en sus tres versiones durante el 2021.