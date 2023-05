Danny Rosales enfrentó a Dayanita por su actitud: “A uno nunca debe subírsele los humos”

Danny Rosales reveló en una reciente entrevista que tuvo fricciones con Dayanita cuando ambos laboraban en su circo.

El hecho ocurrió cuando la actriz cómica era parte de su espectáculo y en un momento el comediante supo que ella tenía planeado irse cuando recién había comenzado, por ese motivo decidió suspenderla.

“ Algo que no me gustó en el circo, cuando recién empezaba, (Dayanita) estaba con otra personalidad. Me da el encuentro en el circo y le digo ‘Así que te quieres ir sola’ y ella no sabía trabajar sola, quería probar y le dije ‘estas suspendida’ ”, expresó a Katty con Kalle.

Después del incidente, Danny Rosales contó que dejó de hablar con Dayanita cerca de un año y Jorge Benavides logró que ambos amigos “se amisten”.

“ Jorge nos hace unir el día del amigo secreto por Navidad y dijo delante de todos: ‘Quiero pedir perdón a mi amigo Danny’ se puso triste, a llorar. Jorge nos habló delante de todos y yo fue claro: ‘A la gente nunca debe subírsele los humos’ y fue por esto y por esto Dayana. Ahora me hablo con ella ”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR