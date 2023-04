En una entrevista para el canal de Youtube ‘Katy con Kalle’, Dayanita se pronunció por primera vez tras su abrupta salida de ‘JB en ATV’.

“¿Desde hace cuántas semanas no estás saliendo en ‘JB en ATV’? ¿Cómo inició todo?”, interrogó la periodista a la actriz cómica.

Asimismo, Dayanita dijo que todo se desencadenó debido a motivos personales que le afectaron duramente y por ello dejó de contestar e ignorar los llamados de la producción de “JB en ATV”. “ Son por mis faltas de disciplina. Yo ya no me sentía bien, tuve una discusión personal (fuera de JB en ATV). Si me pasa algo a mí yo no me agarró con todo el mundo, yo voy a reconocer que cuando no me siento bien no contesto el teléfono ”, contó.

En ese sentido, la actriz cómica reconoció que no era la primera vez que tenía un comportamiento así con la producción, le llamaron la atención, y no se sintió bien con ello, por eso prefirió ya no presentarse a grabar.

“Anteriormente, yo había faltado una semana porque tuve una llamada de atención porque estaba resentida. A la semana siguiente fui a grabar y aclaramos, hemos seguido trabajando. Y hace poco, yo estuve pasando por los mismo problemas con una persona X y dejé de contestar el teléfono. Luego tuve un llamado de atención muy fuerte, yo sí reconozco por qué fue la llamada de atención. Luego yo pedí disculpas e hice saber que no me sentía bien. No cumplí en lo que habíamos quedado y me suspendieron ”, manifestó.

“ Sí me llamaron, yo también traté de comunicarme con ellos y me dijeron que asista a las reuniones para conversar, pero yo no soy de las personas ‘conchudas’, yo quiero que esto se calme un poco ”, añadió.

Además, Dayanita confesó que empezó a sentirse fuera de lugar en el programa, pues sentía que no la tomaban en consideración y que la incomodidad comenzó cuando decidió debutar en “La Casa de la Comedia”. “ Siento que yo, ya no hacía falta en el programa ”, indicó.

