¡Dayanita vuelve a JB Noticias! Durante una entrevista, la actriz cómica confirmó su reconciliación con Jorge Benavides y, además, contó que, gracias a un miembro del equipo de producción, pudo acercarse al humorista y arreglar su situación.

“Llegué con todos los nervios y vergüenza porque sé que todo fue mi culpa; regresé con toda mi humildad, estoy de nuevo con mi jefecito, estoy feliz”, expresó a Trome.

Dayanita señaló que está muy feliz con esta nueva oportunidad que le están brindando y afirmó que no volverá a fallar.

“Por supuesto, le he prometido que no le voy a fallar, es mi compromiso”, agregó.

Cabe señalar que JB Noticias tiene preparadas varias sorpresas. El espacio será transmitido por Panamericana Televisión.