Dayanita, el popular personaje que forma parte del elenco de “JB en ATV”, será protagonista de una nueva edición del programa “Andrea”, al que llegará para someterse a una prueba de ADN y así determinar si en verdad tiene un hijo en la selva peruana.

Cabe mencionar que en 2019, en “El Valor de la Verdad”, la actriz cómica reveló que tuvo un hijo y cuando lo confesó, tanto su pequeño como la madre de él, estaban desaparecidos.

“Yo le dije a mi papá: ‘Tengo una enamorada’ y me encerraron en el cuarto (con ella). Y tuve que tener una relación con esa chica. Ella me mandó un mensaje diciéndome que estaba embarazada y no le creía”, comentó en ese entonces.

Luego continuó con: “desde que llegué a Lima ya no lo pude ver más. Es un niño al que tengo siempre en mi mente. No me voy a olvidar de ese niño”.

Dayanita aprovechó las cámaras para enviarle un mensaje a la citada mujer, a quien le pidió volver a ver a su hijo. “Si ella me está viendo yo lo único que le diría es que piense... Aquí estoy para darle todo lo que él [su hijo] quiera”, finalizó.

DAYANITA SE SOMETERÁ A UNA PRUEBA DE ADN

A través de sus redes sociales, el canal ATV compartió un spot promocional del episodio centrado en Dayanita. “¡Este lunes a las 8:45 PM! ¿Cuál es el desgarrador secreto que aloja en su corazón uno de los personajes más queridos de la televisión? Una verdad que por fin será revelada”, es la leyenda que acompaña el video.

Asimismo, la conductora del programa, Andrea Llosa, se encargó de confirmar la noticia durante una reciente entrevista con Pamela Vértiz en “Día D”.

“Se trata de Dayanita. Ella tiene un hijo de 10 años y va al programa en busca de una verdad, a raíz de esta duda que la atormenta de saber si es el papá del niño”, contó la conductora de “Andrea”, quien aseguró que un equipo periodístico de su programa llegó a Aguaytia (Pucallpa) para investigar el caso.

