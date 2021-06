Christian Cueva fue captado en una reunión social bebiendo alcohol y sin respetar las medidas de bioseguridad dispuestas por el Gobierno para frenar los contagios de COVID-19, por ese motivo, el futbolista ha estado en el ojo de la tormenta. Cabe mencionar que el popular Aladino viajó a Brasil junto a la selección peruana.

La bailarina Daysi Araujo aseguro que Christian Cueva la invitó a viajar a Brasil y que todos los gastos corrían por su cuenta.

“Cueva también vino para llevarme a Brasil. Se contactó conmigo mediante su manager, me dijo que me daban todo pagado para ir a Brasil y me dio miedo” , comentó Araujo en una entrevista para ‘La Karibeña’.

Luego continuó con: “yo no le seguí la corriente, el manager se identificó me dio su nombre. Vamos a ir a tal sitio, me dio nombre de otras chicas que también iban a ir, incluso me dijo que para que tenga confianza les pregunte a las otras señoritas que eran conocidas”.

Amigos de Christian Cueva tuvieron que ayudarlo a salir de local en presunto estado de ebriedad

Christian Cueva, quien fuera una de las figuras del último encuentro de la Selección Peruana , fue captado por las cámaras de “Magaly TV. La Firme”, a pocos días de viajar a la Copa América 2021, en presunto estado de ebriedad en una reunión el restaurante Mi Barrunto en La Victoria.

Las cámaras de la “Urraca” lograron captar el momento en el que se observa al jugador tomando cervezas con sus amigos. Asimismo, se reveló que estaba fumando , según el programa de espectáculos.

