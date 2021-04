Xoana González se ha vuelto tendencia en las redes sociales y, en especial, en Onlyfans, ya que ha renovado su contenido y ahora está produciendo videos para adultos junto a su esposo Javier.

Debido al nuevo contenido de Xoana, Deysi Araujo opinó que la pareja ya perdió la vergüenza y solo por conseguir dinero.

“Xoana González y su marido no tienen sangre en la cara, ellos venden pornografía. Ya perdieron la vergüenza y solo por conseguir dinero. Que dirá su familia, no piensan que algún día podrían tener hijos y van a ver estos videos, solo les interesa el dinero”, comentó la bailarina para Trome.

La bailarina también opinó sobre Javier, el esposo de Xoana quien también participa en los videos para adultos. “Él no la respeta, no la valora, creo que tampoco la ama, más ama el dinero. Tal vez, la está utilizando y ella no se da cuenta”.

Xoana González congelará sus óvulos

La modelo argentina señaló que congelará sus óvulos para ser madre en un mediano plazo con su esposo Javier González, con quien se casó el año pasado en noviembre.

“Queremos que pase la segunda ola y si hay tercera también. Es una locura lo que está pasando en el mundo entero, así que más adelante lo veremos, no es algo que nos preocupe, pero ya estamos tomando precauciones de congelar lo que se tenga que congelar para cuando tengamos tiempo, ganas, pero sobre todo libertad de dedicarnos a la crianza de un hijo”, señaló la modelo argentina en una entrevista para el Trome.

