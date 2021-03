Xoana González señaló que congelará sus óvulos para ser madre en un mediano plazo con su esposo Javier González, con quien se casó el año pasado en noviembre.

Además dio a conocer que está muy enamorado de su esposo y que ambos esperan el mejor momento para tener un bebé, luego que pase la segunda ola y una eventual tercera del COVID-19.

“Queremos que pase la segunda ola y si hay tercera también. Es una locura lo que está pasando en el mundo entero, así que más adelante lo veremos, no es algo que nos preocupe, pero ya estamos tomando precauciones de congelar lo que se tenga que congelar para cuando tengamos tiempo, ganas, pero sobre todo libertad de dedicarnos a la crianza de un hijo”, señaló la modelo argentina en una entrevista para el Trome.

La congelación de sus óvulos empezaría pronto. “No lo haré en verano, sino entre junio y julio porque la doctora nos ha dicho que puedo engordar un poco”, contó.

No les afectan críticas por grabar videos en ‘Onlyfans’

Por su parte, su esposo Javier González descartó que las críticas les afecten. “Las críticas son parte de, no se puede agradar a todo el mundo, lo tomamos deportivamente. No hay nada raro (en los videos que graban), hago lo mismo con mi esposa, al igual que otra persona, solo que prendemos el celular y lo grabamos. Hay gente que le parece bien y otros que no. No se puede controlar lo que piensen los demás”, contó el joven.

