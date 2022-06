Complicidad y química a flor de piel, de un gran amor que empieza a florecer viven Daniela Darcourt y Diego Val en la trama del making of de “¿Cómo lo hiciste?”, segundo videoclip del EP “Sexo eterno”, que el cantante estrenó en YouTube.

Con su característica fuerza interpretativa, en “¿Cómo lo hiciste?” apreciamos en toda su plenitud la dulzura de la voz de Daniela Darcourt, quien transita con total soltura por esta balada romántica, cuya autoría involucra también a Jesús ‘El Viejo’ Rodríguez. “Daniela es alegre y muy linda, estoy muy contento de haberla conocido. Es un honor trabajar con ella…Con Jesús concebimos una idea que ella redondeó”, cuenta Val.

Dentro del concepto del EP “Sexo eterno”, expresado en diferentes formatos de baladas, si Eva Ayllón es el amor maduro de Val, expresado en el aplaudido bolero “Solo tú”, representado por una rosa roja; para Daniela tiene una rosa azul, que simboliza un romance juvenil, inspirado también en la historia de vida del cantante. “La balada es la mejor forma para contar una historia de amor y poder escuchar a Daniela en un género diferente a la salsa es fantástico”, sostiene el también actor.

El detrás de cámaras

El videoclip del making of de “¿Cómo lo hiciste?” fue realizado en el estudio de grabaciones de ‘El Viejo’ Rodríguez y nos muestra, tras bastidores, cómo fue el proceso de creación y grabación de esta canción. “El audiovisual refleja el trabajo que hicimos en equipo; y, la compenetración que se dio entre Daniela, ‘El Viejo’ y yo, buena vibra que trasciende a la cámara”, refiere Val.

Tras la reactivación del sector musical, dispuesto a seguir difundiendo su música, Diego Val, quien recientemente realizó una exitosa presentación en Bazar, no para. “Desde que tuve la oportunidad, no he dejado de tocar. He tenido fechas importantes, como la presentación con Eva Ayllón en Miami”, cuenta el artista. Convencido de que no es ‘pepita de oro’ para gustarle a todo el mundo, él afirma: “Hay música para todos los gustos”.

En esta etapa de su carrera musical, Val ha comenzado a apoyar a noveles valores que no tienen un público para ser escuchados. “Me he propuesto tener siempre en mis shows a algún artista nuevo. En su nivel, es lo que han hecho conmigo Eva y Daniela, algo por lo que estoy muy agradecido”, sostiene.

