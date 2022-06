Juan Víctor, expareja de Andrea San Martín, se solidarizó con ella luego que la modelo dio a conocer que perdió al bebé que esperaba junto a su novio Sebastián Lizarzaburu.

El joven se pronunció luego que varios seguidores le reclamaron por el contenido de una historia en su Instagram, pues interpretaron que mandó un mensaje a modo de burla.

“Empiezan a saltar. Creyendo que por una historia que posteo 7 horas antes de un comunicado de quien ven como guía. Gente, es delicado. A mí me apena mucho, aunque no esté de acuerdo en muchísimas cosas que puedan suceder alrededor. Tal cual se lo dije, pronta recuperación”, aclaró Juan Víctor en su Instagram.

“La gente está quemada sinceramente. Nuevamente, ni yo ni nadie de mi familia se burlaría. Bueno a mi me vienen a insultar y ofender y me reportan. Por una semana no puedo contestar porque esta app me bloquea a mi”, agregó.

Andrea San Martín se encuentra delicada de salud. La pareja sentimental de Sebastián Lizarzaburu realizó un comunicado para informar a la opinión pública que perdió al bebé que estaba esperando.

En su extenso mensaje, la excolaboradora del programa “La banda del Chino” señaló que le realizaron una histerectomía y no podrá tener más bebés. Ella perdió mucha sangre en la intervención.

“A la opinión pública, nos vemos en la necesidad de transmitir una noticia triste y lamentable por la que venimos atravesando como familia. El día martes (7 de junio) ingresé a la clínica por emergencia. Me operaron por un embarazo ectópico en cicatriz anterior de cesárea, por lo que se realizó una intervención llamada histerectomía (retiro de útero) donde perdí tanta sangre que tuvieron que transfundir 2 paquetes de globulares (sangre) y aún me mantengo en un estado de salud crítico y en una recuperación bajo observación”, explicó.

