Dorita Orbegoso se quebró en vivo al hablar de su hijo y su etapa de madre soltera. Fue durante la emisión del programa “Porque hoy es sábado con Andrés”, donde la bailarina no pudo contener el llanto.

“Creo que no soy la primera ni la única madre soltera en el Perú. Las mujeres somos muy trabajadoras, cuando uno tiene un motivo por el cual salir adelante. La verdad no me quiero poner nerviosa porque no quiero que Juan Pablo (su pequeño) vea a su mamá llorar”, indicó.

En medio de lágrimas, Dorita Orbegoso refirió que todo lo que hace es por su pequeño. “Los, hijos son lo más maravilloso que nos puede pasar y tú (Andrés Hurtado) lo sabes, son lo mejor. Por ello todo. Yo estoy solo y dándolo todo por él” , dijo.

Andrés Hurtado recordó el trabajo artístico de Dorita y dijo que es un ejemplo y una gran mujer que trabajó desde muy joven. Ante ello, la bailarina se emocionó y tuvo que dar espaldas a las cámaras.

Dorita Orbegoso llegó a dicho programa para participar en un concurso de baile.

Dorita Orbegoso llora al hablar de su hijo (Video: Panamericana TV)

Video: Panamericana Tv - “Porque hoy es sábado con Andrés”

Como se sabe, esta semana la exactriz cómica se pronunció por primera vez sobre la denuncia por violencia física y psicológica que presentó contra Pablo Donayre, su expareja y padre de su hijo, el pasado 20 de noviembre en la comisaría de Orrantia del Mar, en San Isidro.

“La verdad, yo soy una persona bastante sensible y considero que cuando uno forma una familia es para siempre. Yo me separé en marzo (...) Y ahorita lo más importante para mí es la tranquilidad y la estabilidad emocional de mi hijo”, agregó.

Dorita admitió que “esta navidad no va a ser la mejor para mí, pero mi hijo va a tener el amor de mi familia, el amor de los tíos y primos que lo esperan en Pisco y yo estoy tranquila sobrellevando esto con mucha fortaleza, porque una tiene que seguir trabajando”.

“Somos una familia de dos (ella y su bebé), estamos creciendo junto”, acotó.