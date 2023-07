Ducelia Echevarría desmintió los rumores sobre un supuesto romance entre Rosangela Espinoza y Rafael Cardoso. “Eso es más falso, por favor”, dijo Echevarría entre risas, cuando fue consultada sobre el tema en el estreno del ‘Gran Circo Estelar: La fiesta de Tatiana’ en el Mall del Sur, donde asistió con su hija y un grupo de amigos.

“Por favor, ya pues, tú crees que Rafael la va a llevar a... mejor no digo. No me hagan hablar mucho (...) no la conozco, no es mi amiga y no me interesa. La verdad no me interesa lo que haga con su vida”, expresó Ducelia sobre Rosángela.

Cabe mencionar que Ducelia afirmó que no tiene un romance con el chico reality Raúl Carpena, pues solo es su amigo.

“Estoy tranquila con mi vida, enfocada en mis proyectos y mi hija, esa es mi prioridad, así si es la vida hay que tener cambios. Raúl es una gran persona, educado, pero con él existe una bonita relación de amistad, una linda empatía”, comentó.

