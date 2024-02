En la última edición de Préndete, Ducelia Echevarría decidió hablar sobres las imágenes que difundió Magaly Medina, donde se le ve besando apasionadamente al empresario George Jaico, quien tiene su esposa e hijo y con quienes aún conviven.

“Yo estaba conociendo a esta persona, cuando dos personas deciden conocerse se inicia algo bonito y yo simplemente no soy el FBI para ir investigando. Me dejé llevar, si mantuve una relación con él, salimos, nos estuvimos conociendo”, expresó Ducelia Echevarría.

Luego continuó con: “quería darme la oportunidad, no hago el papel de FBI, no soy una chica tóxica, no ando investigando a la persona con la que salgo, ando conociendo poco a poco”.

Ducelia explicó que con el empresario casado no se frecuentaba seguido y, las pocas veces que se veían, luego cada uno se iba por su lado.

“Yo lo estaba conociendo, poco a poco, he aprendido a no ir de golpe a todo. Lo que he vivido con él, no tengo idea de lo que él hacía después. Me voy a mi casa y a partir de ese momento yo no sé nada. Los pocos momentos que hemos compartido, me deja en mi casa, me voy y listo”, explicó.