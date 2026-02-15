Dyango, uno de los grandes referentes de la música romántica en español, regresa a Lima para celebrar más de cinco décadas de trayectoria artística con su emotiva gira “Su amigo Dyango”. El concierto se realizará el 4 de junio en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, en una noche especialmente dedicada a sus seguidores peruanos.

José Gómez Romero, nombre real del artista español, ofrecerá un show íntimo y cargado de emoción, ideal para el mes del Día del Padre, en el que repasará los temas que han marcado a varias generaciones. El repertorio incluirá clásicos infaltables como “Corazón mágico”, “El primer beso”, “Esta noche quiero brandy” y “Si la vieras con mis ojos”, entre otros éxitos que forman parte de la historia de la música romántica.

La puesta en escena destaca por su elegancia y sobriedad, combinadas con una producción cuidada que potencia la cercanía y complicidad que Dyango mantiene con su público desde hace décadas. Cada canción se convierte en un viaje a los recuerdos, el amor y los sentimientos más profundos.

“Su amigo Dyango” no solo da nombre a la gira, sino también a su más reciente álbum, con el que el artista se presenta como un amigo que canta al amor, la nostalgia y las emociones universales. Padre de los también cantantes Marcos Llunas y Jordy, Dyango continúa vigente y activo, reafirmando su lugar como una leyenda viva de la música romántica.

Con una carrera sólida y el cariño intacto del público, el cantante español vuelve a demostrar que su voz y sus canciones siguen conquistando corazones, consolidando su lugar privilegiado en la historia musical de habla hispana.

Datos del concierto