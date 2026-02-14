El esposo de Laura Spoya, Brian Rullan, informó que la modelo se encuentra estable y enfocada en su proceso de recuperación tras la intervención a la que fue sometida.

El empresario mexicano indicó que actualmente está descansando y que él permanece a su lado en la clínica.

En declaraciones al diario Trome, Rullan precisó: “Sí, ya salió (del quirófano), está descansando. Estoy aquí, (en la clínica San Pablo) con ella”. Asimismo, añadió: “Sí, es lo primero (su recuperación) porque es la parte más difícil, y no sé si ya le dan de alta”.

Janet Barboza sobre accidente de Laura Spoya: “es la segunda vez que ella tiene un percance, un choque”

En la última edición de América Hoy, Janet Barboza cuestionó a Laura Spoya por conducir de madrugada y, según señaló, no encontrarse en óptimas condiciones. La exmodelo sufrió un accidente vehicular en el distrito de Surco.

“Primero es su salud y bienestar, el que esté con vida. Esto se agradece. Sin embargo, vamos a hablar sobre el grado de responsabilidad, porque lo que tenemos es tolerancia 0. Si estás cansada ¿qué haces en una fiesta a las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana y no pides un chofer de reemplazo?“, expresó la popular Rulitos.

Además, añadió: “Ella salió de su casa a las 4 de la mañana cansada, entonces aquí viene un grado de responsabilidad. Si no fuera ella, estoy segura que los medios estarían siendo bastantes duros con una persona que podría haber matado a alguien”.