Edson Dávila, uno de los conductores del programa ‘América Hoy’ y gran imitador de Gisela Valcárcel, reveló varios aspectos poco conocidos de su vida en una entrevista para el programa de YouTube ‘Por mi madre’.

El actor de la productora ‘GV’ reveló que le pagaban 200 soles cuando empezó a bailar en el programa ‘El Gran Show’ y que por ese pago ensayaba durante la semana y también hacía la presentación los sábados. Sin embargo, señaló que los ingresos de otros eventos por su fama en la televisión fue lo mejor porque el pago sí era bueno.

“Yo no trabajaba ahí todavía, pero te pagaban por el día que ibas a bailar, S/200 soles te daban”, dijo en Edson Davila, quien apareció por primera vez en la tele el 2012. “Yo le decía a mi mamá, mamá, esto no se trata de la plata, pero necesito que alguien poco a poco me vea”, contó.

MIRA AQUÍ: Paula Manzanal publica irónico video tras revelaciones sobre Anthony Aranda

Puedes ver sus declaraciones en el minuto 28:12

Edson Dávila contó también estar muy agradecido con Gisela Valcárcel, quien lo bautizó con el nombre de ‘Giselo’ debido a su imitación. El joven indicó que fue ella quien apostó por él desde el principio. “Ella fue la que dijo ‘él se queda acá'. Varios me han dicho por qué no te vas a otro canal, pero yo soy agradecido”, dijo.

LO MÁS VISTO:

VIDEO RECOMENDADO:

Magaly Medina en concierto de Eva Ayllon

Magaly Medina en concierto de Eva Ayllon