La recordada serie ‘Mil Oficios’ cautivó al público peruano al principio de los años 2000, la popular producción se ganó el cariño de grandes y chicos, y marcó la pauta y estilo para futuros programas. La producción fue dirigida por Efraín Aguilar, quien le dio el protagónico al reconocido Adolfo Chuiman que causó furor en las pantallas de Panamericana televisión.

A lo largo de tres temporadas y con un elenco de primer nivel, la serie parecía destinada a continuar su exitoso recorrido. Sin embargo, su abrupta desaparición en pleno apogeo del show dejó a los seguidores desconcertados. Aunque se habían llevado a cabo negociaciones para dar un cierre adecuado a las historias de Renato Reyes y su grupo, pero este final nunca llegó.

El verdadero motivo de la cancelación de de “Mil Oficios”, según Efraín Aguilar

El reconocido Efraín Aguilar confesó que durante los dos años en emisión, “Mil Oficios” se encaminaba para ser la serie más sobresaliente de su creación. Sin embargo, en la tercera temporada el programa se centró en los personajes secundarios porque muchos artistas del elenco principal habían abandonado el proyecto. Este cambio de enfoque no le gusto a la audiencia.

No obstante, el programa continuaba en emisión, pero lo que acabaría con todo fueron los problemas legales por los que pasó Panamericana Televisión al inicio de los 2000´s. Dichos conflictos provocó la suspensión de grabaciones durante cuatro meses, por lo que los actores buscaron otros proyectos, y cuando intentaron regresar, los guionistas se vieron en la necesidad de justificar sus ausencias, resultando en un final abrupto y sin resolución para muchos personajes.

'Mil Oficios' serie peruana

El memorable final que “Mil Oficios” nunca tuvo

Debido a los desafíos con Panamericana Televisión, Efraín Aguilar decidió retirarse del proyecto, dejando a Adolfo Chuiman al frente de “Mil Oficios” y con la responsabilidad de darle un cierre adecuado. Sin embargo, en medio de las complicaciones legales, la partida de actores y la renuncia del director, la serie se vio cancelada de manera abrupta.

Con el propósito de darle un final digno a la serie, Adolfo Chuiman propuso un episodio especial de dos horas que le diera un cierre a todos los personajes “Mil Oficios”, pero Efraín Aguilar optó por desvincularse debido a los problemas en el canal.

“ No me parece meter la mano en algo en lo que ya no estoy. Pero estoy de acuerdo con Adolfo Chuiman en hacer un especial de dos horas. Todo depende de un buen guion (…). Si en Panamericana no hubiera cambiado la administración, seguiríamos allá ”, explicó Efraín Aguilar en aquel momento.

