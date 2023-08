Leslie Shaw: “Todos mis ex han sido muy tóxicos, demasiados celosos y posesivos”

Leslie Shaw se confesó en “Hablemos de Belleza” y le contó sus secretos a Deisy Córdova, pues la cantante de música urbana vive en Miami y dice que cada que viene a Perú ocurre algo inesperado, como cuando fue hace unos días a una avant premiere y se cruzó con Alejandra Baigorria y Korina Rivadeneira a quien llama con gracia, sus ‘hermanas’.

“ Ahí vi a mis hermanas a Korina, a Ale y seguro había más chicas. Yo no me arrepiento de la relación con Mario, la vida me dejó un aprendizaje, creo que todas las ex parejas que he tenido me han ayudado a saber qué es lo que no quiero ”, sostuvo la cantante.

La rubia también opinó sobre su ex Mario Hart, ella es clara en decir que no quiere saber nada de él y le aclara algo de lo que Hart se atribuye, el que Leslie se dedique a la música urbana.

“No fue él quien me impulsó, grabe “Decide”, pero “Tal para cual” salió primero. Fue mi momento humilde, uno tiene que ser humilde en la vida, es cuando tú haces algo bien por una persona, para ayudar o sin ningún interés, la vida te retribuye, muy buena he sido, muy humilde ”, expresó.

“ Si me cruzo con Mario Hart no lo saludo, todo terminó muy mal, yo no soy hipócrita, trato de tener bien mi vibra, con él de lejos, creo que, si me lo he cruzado, pero él se esconde ”, añadió.

Siempre fue considerada una bomba sexy, una de las mujeres más deseadas de este país, por eso confiesa que cuando Mario Hart le fue infiel, le cayó como un baldazo de agua fría, creándose inseguridades, pero ahora su corazón está curado y con el reggaetonero “El Prefe”, van a llegar al altar este año.

“ Nunca sospeché que me fueron infiel y eso fue lo que me dolió, me agarró de sorpresa, yo soy así, soy libre y no me hostigar a mi pareja, dejó a mi pareja ser, si hace cochinadas es su problema , si perdonaría una infidelidad, mira ojos que no ven, corazón que no siente, mientras no me entere todo bien, pero si me entero me molesto”, manifestó.

“ El Prefe tiene de especial que es colágeno, todos mis ex han sido muy tóxicos, demasiados celosos, posesivos ; el Prefe es muy seguro de él, es súper maduro, es artista como yo, entiende mi trabajo y es súper cariñoso y amoroso”, agregó.

Leslie Shaw sigue dedicada a la música, ya no pertenece a la disquera Sony, vive en Miami y todos se preguntan cómo es que ella se mantiene en una ciudad tan cara y la rubia tiene una respuesta para eso, según ella, vive del onlyfans.

“Yo me cree el onlyfans cuando empezó la pandemia, yo quería comprarme mi casa y el onyfans me ayudó muchísimo a encontrar una estabilidad para comprarme mi casa propia, el onlyfans me ayuda hasta el día de hoy a pagar agua, luz, carro, la comida de mis perritos, a comprarme ropa linda”

