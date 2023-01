Efraín Aguilar fue consultado nuevamente sobre la nueva temporada de ‘Al fondo hay sitio’ y sobre la percepción que tiene al término de la novena temporada dirigida por Gigio Aranda. Recordemos que, en diciembre del 2021, Aguilar descartó la posibilidad de dirigir la serie familia, luego de que el canal anunciara el regreso del popular programa de televisión.

En una entrevista con Infobae, el famoso productor no dudó en responder sobre qué decisiones tomaría de haber formado parte de la novena temporada. “ Yo hubiera buscado la creatividad de nuevos personajes, hacer que los personajes tengan la edad y los problemas de la edad que alguien tiene después de ocho años ”, sostuvo.

Asimismo, Aguilar dejó en claro que su opinión se basa al cariño que le tiene a la serie, pues considera que la gran labor de Aranda: “No estoy criticando a Gigio, reitero que él es un guionista de exportación”, aseguró.

Incluso, el productor afirma que ha tenido la oportunidad de ver algunos capítulos: “Vi dos o tres capítulos el año pasado, pero a veces lo veo en YouTube. Me gusta la incorporación de nuevos personajes, algunos son muy buenos, pero me hubiera gustado que los actores tuvieran orientación de cómo evolucionar un personaje. Hay un viejo dicho, no hay peor chistoso que aquel que quiere hacerse el gracioso. La situación es lo que da risa. Desde mi punto de vista y por lo que he visto, algunos actores tienen esa intención, de querer hacerse los chistosos. Eso a mí no me ha gustado nunca”, concluyó.