Acostumbrado a informar desde su set de noticias, Cristhian Palomino, conocido por muchos como “El Chico de las Noticias”, sorprende con una nueva faceta que pocos conocían. Actualmente, protagoniza la obra “Y ahora… ¿qué hacemos con Jacinto?” junto a actrices consagradas como Sonia Oquendo y Mónica Torres.

El comunicador reflexionó en una entrevista con Diario Correo sobre cómo descubrió su pasión por el teatro, el desafío actoral durante el proceso de creación de su personaje y sus próximos proyectos.

“Y ahora… ¿qué hacemos con Jacinto?” se presentará hasta el 25 de mayo en el Nuevo Teatro Julieta. Las entradas las pueden adquirir a través de Joinnus.

—¿Cómo inició tu pasión por la actuación?

Estudié Comunicaciones en la Universidad San Martín de Porres y cuando nos preguntaron sobre las actividades, decidí ir por el teatro. Aunque existía un gusto por el arte, nunca había hecho teatro. Esto fue en el primer ciclo pero solo por el primer y segundo bloque. Estuve a cargo del elenco de teatro por los cinco años que estudié allí. Evidentemente tuve que dejarlo en pandemia pero antes del 2020 hice varias obras de teatro. Ahora, casi seis años después, regreso a los escenarios con esta obra tan significativa y familia con un súper elenco. Para mí es un privilegio y placer compartir con ambas actrices.

—¿Qué aspectos de la personalidad de tu personaje te resultaron más interesantes o desafiantes?

Creo que siempre hay que encariñarse con un personaje y comprenderlo al nivel de comprometerse con sus pasiones, con sus vicios, con sus dificultades y con su universo interno. Es un poco difícil porque uno juzga las actitudes del resto y claramente es un proceso. De hecho, interpretar a un chico que aparentemente tiene un retardo, pero que ni siquiera se sabe exactamente bien qué es, porque ha estado en su pueblo siempre con su mamá y sus vecinos, es también dar un mensaje del amor puro. Es un personaje personaje pícaro y extrovertido, pero al mismo tiempo, aparentemente es el más racional, es el que hace que sus hermanas reflexionen y entren en razón luego de tener unas vidas no necesariamente muy buenas o productivas. Es como es un universo hermoso el que estoy explorando y que para mí es una satisfacción a todo nivel.

—¿Qué fue lo que más te llamó la atención de esta propuesta?

Volver al teatro para mí significaba un compromiso bastante difícil, porque ando siempre con muchos casos que se comparten en mi plataforma personal. Decidir volver significaba comprometerme con un espectáculo que realmente sea familiar, educativo y reflexivo. Sobre todo que se toque un tema del que yo tengo conocimiento y en mi plataforma de información nos llegan muchos casos así, donde hermanos se enfrentan por la herencia, por los terrenos, donde se sacan de todo con la finalidad de quedarse con lo con lo que les “pertenece”. Pensé que era bueno abordar este tema porque definitivamente las personas que vayan a verla se pueden reír pero también reflexionar sobre lo importante que es el amor entre hermanos.

—¿Qué escena te permitió más libertad creativa para experimentar?

El juego entre los hermanos es lo que más disfruto porque en ese proceso de aprendizaje era definitivamente clases porque Sonia es una maestra en toda la extensión de la palabra. Ir a ensayar esas escenas y que se me permita jugar, explorar y proponer, fue realmente enriquecedor. Entrar en esa complicidad con ella ha sido una exquisitez, disfruto mucho nuestras escenas, pero en general con las dos he sentido mucho cariño. En específico donde estamos haciendo el postre, ha sido lo más lindo de experimentar.

"Y ahora... ¿qué hacemos con Jacinto?", obra teatral protagonizada por Sonia Oquendo, Mónica Torres y Cristhian Palomino.

—Con la amplia trayectoria de Sonia Oquendo y Mónica Torres, ¿qué valioso consejo has recibido de ellas?

Me han aconsejado sobre la exposición que uno tiene como artista. Muchas veces estamos como expuestos a las redes sociales, a que la gente juzgue, pero compartir con actrices que han afrontado eso ha sido lindo porque entiendo que lo más importante es comprometerte con tu personaje, ser un buen compañero, entregarte en escena, y luego lo que el público inteprete es respetable porque cada uno tiene su opinión. Hay personas que les puede encantar la obra, hay otras que pueden decir que algo faltó o falló.

—Tienes una gran comunidad en redes sociales, ¿qué comentarios has recibido tras el estreno de la obra?

Soy tan respetuoso con mi contenido que se me hace tan difícil hablarles acerca del espectáculo, por eso no tengo un feedback tan fuerte de mis seguidores. Esta semana que se acercan las últimas cuatro funciones, vamos a invitarlos por TikTok para que vayan a ver la obra. Los que han ido se quedan sorprendidos porque hay gente que no sabía que estaba actuando, incluso algunos han inferido que es la primera vez que estoy haciendo obras de teatro, pero realmente ya tengo una una experiencia un poquito larga. El reconectar con mis seguidores y que vayan a verme al teatro en una faceta diferente, para mí es un regalo hermoso.

—¿Qué géneros teatrales te gustaría explorar?

A mí me encanta el drama, incluso este texto lo era pero Sonia Oquendo para aceptar el espectáculo me dijo que quería hacer reír y por eso lo hicimos comedia. Precisamente en los ensayos hemos cambiado muchas cosas. Al ser comunicador me he dado cuenta que la gente busca reír en estos tiempos tan difíciles y la gente va al teatro al divertirse. Estoy conversando la posibilidad de realizar otro espectáculo y te digo también que he recibido para hacer alguna serie, pero por las complicaciones del tiempo se me hace casi imposible. Me gusta el teatro porque es algo vivo, del momento y se puede sentir lo que la gente está sintiendo.

—¿Te veremos próximamente sobre las tablas con otros proyectos?

Hay algunas propuestas para octubre pero no he podido revisar a detalle porque yo informo todo el día en mi estudio y se me hace complicado comprometerme con otra cosa. Sin embargo, puede que haga otra obra en octubre o noviembre, pero lo que sí está confirmado es que con este espectáculo vamos a viajar, estamos viendo llevar la obra a Arequipa, Trujillo, Piura y Cusco. Quiero que el teatro familiar llegue a muchas regiones más.

(Entrevista: Gianina Laredo Ravello)