Elías Montalvo estuvo a través de una videollamada para el programa Esto es Guerra, donde pudo tener un emotivo reencuentro con los conductores y sus compañeros.

Con la voz entrecortada, pero con buen semblante, dijo sentirse feliz de que la vida le había dado una nueva oportunidad para seguir viviendo.

“Siento que he vuelto a nacer. Estoy feliz, porque la vida me dio una oportunidad más. Tengo un ángel de la guardia que me cuida siempre. Doy gracias a la vida por hablar con ustedes. Quiero agradecer a todos mis compañeros por los mensajes y las visitas que he recibido”, dijo.

Elías, aclaró que los jugos de EEG siempre le dieron confianza, por eso, nunca dudaba en lanzarse en los diversos retos que se le presentaban en el programa en vivo.

“Siempre hay mucha seguridad en los juegos de altura, por eso me deje caer, hubo una falla que puede pasar en cualquier lugar y a cualquier persona. Yo me caí, gracias a Dios estoy bien, tengo un poco de hinchazón en la pierna, tengo una venda en el píe. Yo caí con los ojos cerrados. Fue de manera inconsciente caer bien, por decirlo, porque si caía recto, yo me hubiera lesionado más. Mi caída fue sentada, pero mi trasero nunca toco el piso”, detalló Elías.

Por último, mencionó que pese a la experiencia que le toco vivir, expresó sentirse optimista y de buen humor. “Agradezco, el apoyo de la gente, todos sus mensajes que me mandan”.