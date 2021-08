El actor Erick Elera decidió responder, mediante su cuenta oficial de Instagram, las críticas que recibió luego de que no haya abrazado a su hija en una fotografía que publicó en la mencionada red social.

Resulta que todo inició cuando el integrante del elenco de ‘De vuelta al barrio’ subió una imagen familiar en que aparecía con sus dos hijos (hombre y mujer) y su esposa, Allison Pastor, sobre quien posó una de sus manos en su hombro.

Diversas personas cuestionaron que el actor no haya abrazado a la hija que tuvo con su exesposa Analía Rodríguez y, hasta, dejaron entrever que no le daba el suficiente cariño como su a otro hijo. Esto provocó una contundente respuesta.

Erick Elera borró los comentarios que intuían hechos con fantasía y agregó una frase en su publicación. “Psdt….. No busquen idioteces donde no las hay. Gracias”, contestó.

“Qué horror esta gente, ven demonios donde no los hay. Que abraza a tu hija, que siempre está a un lado. Matices, no hagan caso, no tienen que hablar, por Dios. Los hijos son hijos y los amamos más que nuestra propia vida. Pobre Erick, así no le dará ganas de colgar sus fotos”, escribió una usuaria.





El actor respondió a su seguidora. “Somos padres que amamos a nuestros hijos, así que no busquen errores donde no los hay”.

Elera también, para cerrar el tema, colgó otras fotografías en Instagram, donde sí abraza a su hija.

