Lisandra Lizama, la esposa de Mauricio Diez Canseco, viene celebrando su luna de miel en Machu Picchu. La modelo cubana expresó su felicidad en su cuenta de Instagram por estas fiestas patrias.

“Felices fiestas patrias, Perú ya está en mi corazón. Hoy he vivido una de las experiencias más lindas de mi existencia, Machu Picchu es tan mágico que no se me salen sus imágenes de mi mente”, escribió Lisandra Lizama.

Mauricio Diez Canseco se casó en Lima con Lisandra Lizama: “La amo con el corazón en la mano”

En una boda mágica, el empresario Mauricio Diez Canseco y la cubana Lisandra Lizama se volvieron a dar el “Sí, acepto” en una lujosa ceremonia que se realizó la tarde de este martes en la Rosa Náutica.

Acompañado de sus seres queridos y amistades, el popular ‘pizzero’ se mostró bastante emocionado por casarse por segunda vez con su amada, siendo este su quinto -y según indicó espera que el último- matrimonio.

“A esta edad he comprendido como muchos que la vida se vive una sola vez, no hay repetición, y si uno actúa con los valores de sus padres y hace bien, le va muy bien. Para mí hoy es un día muy feliz”, dijo el empresario.

Asimismo, Diez Canseco expresó su amor por Lisandra, a quien la llama “la leoncita”, y no descartó tener hijos con ella.

“Todos los días cuando despierto me invento algo y se lo digo. Desde que la conocí le digo que la amo con el corazón en la mano. Estoy muy feliz de mi relación”, comentó.





