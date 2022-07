Shirley Cherres se presentó en el programa de YouTube de Carlos Orozco, donde contó que fue víctima de secuestro por parte de su expareja Manuel Pando García.

“Él me secuestró 13 días y digo secuestro porque fue en contra de mi voluntad. Fueron 13 días donde me golpeó, me violó (...) grite y llore (…) nunca me dejó huellas en el rostro, pero sí en todo el cuerpo. Él manejaba mi celular y enviaba fotos a mi hermana y a la prensa haciendo ver como si yo estuviera feliz con él y no era así”, contó entré lágrimas Cherres.

La exporrista del Sport Boys también contó que, para ella, fue un problema poder pasar médico legista, y que no recibió apoyo de la policía.

“Yo lloraba de cólera e impotencia. (…) Pasar médico legista es estar desnuda, tienes que estar desnuda y que te revisen por todos lados. Para mí era la vergüenza más horrible que he podido sentir”, expresó.

Shirley Cherres se pagó la carrera de Gestión Pública gracias a las ganancias de su OnlyFans

OnlyFans es la red social donde diversos personajes de la farándula peruana vienen generando una gran cantidad de dinero gracias a su producción de fotos y videos íntimos. Tal es el caso de Shirley Cherres quien reveló que gracias a esta plataforma pudo pagar su carrera de Gestión Pública.

“Si tuve muy buena acogida con Onlyfans, no me puedo quejar. Yo me pagué mi carrera de Gestión Pública porque mi mayor inversión han sido mis estudios. Además, pienso poner un spa y he logrado comprar muchas máquinas”, contó Shirley Cherres para El Popular.

