Rafael Fernández, esposo de Karla Tarazona, opinó de la situación de Melissa Paredes, quien terminó su matrimonio con Rodrigo Cuba tras un ‘ampay’ con el bailarín Anthony Aranda.

“A veces cuando dices demás terminas perjudicado. Yo creo que Melissa hubiese ganado más haciendo mea culpa y quedando bien con Rodrigo, que para mí es un buen tipo. Hubiese sido mil veces mejor que lo que está pasando ahora. Hasta hubiese recuperado su trabajo”, declaró para Infobae.

Rafael Fernández contó su experiencia como padre y opinó que tiene un buen concepto de Rodrigo Guba. “Yo veo a (Rodrigo) Cuba como una persona sincera que dice las cosas como son. Yo digo: ‘¡qué buen papá!’. Yo también les he cocinado a mis hijos, he hecho deportes con ellos, los he llevado al colegio, he asumido cuando su mamá no podía y nos llevábamos bien”, dijo.

“Ella sabe que ha perdido a un buen tipo y quiere tratar de dejarlo mal. Yo creo que mucho más va a ganar si asume que es la culpable y reconoce que él (Rodrigo) es un buen hombre. De ahí ya nadie le va a decir nada. Lo más sano es enfrentarlo y ya no dejar que la gente especule, es un consejo que debe quedar”, aconsejó Rafael Fernández a Melissa Paredes.

