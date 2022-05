No se queda callada. La ex conductora de televisión Melissa Paredes salió al frente para aclarar los comentarios del futbolista Rodrigo “Gato” Cuba, su exesposo y padre de su hija, con el que enfrenta un nuevo pedido de conciliación.

Luego de la difusión de diversos chats, presuntamente verdaderos, donde la modelo buscaba retomar su matrimonio pese a su ampay con el bailarín Anthony Aranda, esta decidió comunicarse con el periodista Samuel Suárez, creador del portal Instarándula.

Según reportó el popular “Samu” a través de dicho medio, la modelo se contactó con él a las 11:43 pm del 27 de mayo para contarle “su verdad”. Además, precisó, Paredes no solo le aclaró diversos asuntos en relación a su pasado matrimonio, sino que también envió más de “44 pantallazos (de sus chats con el Gato Cuba)”.

“Conversamos, aproximadamente, por más de media hora pero no me autorizó a difundir nuestra conversación (…) eso no significa que no les voy a contar todo lo que hemos conversado, lo que sí me autorizó a sacar los pantallazos de su versión”, comentó Suárez.

“Para muchos va a cambiar alguna de idea de las cosas que han sucedido, cómo se han dicho. No entiendo por qué no los sacó antes y recién ahora“, agregó.

Los chats de Melissa Paredes y ‘Gato’ Cuba: “Te prometí empezar de cero”

Melissa Paredes intentó retomar su relación con Rodrigo Cuba tras el ‘ampay’ de presunta infidelidad con el bailarín Anthony Aranda. El programa ‘Amor y Fuego’ reveló imágenes de los chats en los que la exconductora de ‘América Hoy’ le dice al futbolista que empezará de cero.

Cuando Melissa Paredes cambió de número de teléfono tras el ‘ampay’ le escribió por WhatsApp a su esposo y le dijo que lo hizo porque le prometió empezar desde cero, tres días después de las imágenes del ‘Activador’ y la actriz en el autoestacionamiento.

Los supuestos nuevos mensaje de Melissa Paredes probarían la versión que dio Rodrigo ‘Gato’ Cuba ante las cámaras de “Magaly TV: La Firme”.

“¿Cómo estás guapo? Ja, ja, ja. Me cambié de número”, le escribe Paredes al ‘Gato’, quien solo atina a responder con signos de interrogación. La actriz continúa y le dice: “¿Ahora contestas a todas las que te dan piropos?”

“Nunca respondo, pero vi la foto de Mía”, volvió a responder el futbolista. A lo que la exconductora de “América Hoy” responde con una advertencia: “Ahora me voy a poner celosa”.