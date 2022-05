Magaly Medina señaló que Jorge Cuba, padre de Rodrigo Cuba, no rechazó a Melissa Paredes por un tema racial, si no por temas públicos que salieron a la luz sobre la modelo antes de su matrimonio con el ‘Gato’.

“(Don Gato) le habló a su hijo cuando él le dijo que se iba a casar con Melissa, pero no porque fuera chola, porque venía de Ventanilla, no, no, no, otras fueron sus razones y yo las sé, pero no se los voy a decir aquí, pero como ustedes, y este es un país machista, y este señor conocía un poco el mundo más o menos farandulero y había investigado un poco, ya se imaginan ustedes lo que este señor investigó, las cosas que han sido públicas y las cosas que no eran públicas”, explicó Magaly Medina.

Además Magaly Medina explicó que las declaraciones de Celia Rodríguez, madre de Melissa Paredes, estaban fuera de lugar.

“Esta señora dice que la familia del Gato siempre discriminó a su hija porque eran de Ventanilla, porque eran cholos... Yo creo que ese es un argumento, es bien... que ya no se puede utilizar en los tiempos que corren”, contó.

