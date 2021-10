“La familia Ingalls” es considerada como la serie que trascendió generación tras generación. En todas sus temporadas los televidentes pudieron disfrutar de las ocurrencias de los Ingalls, pero también esta producción norteamericana nos dejó algunos capítulos completamente locos que a continuación vamos a repasar.

“Little House on the Prairie” hizo su debut el 11 de septiembre de 1974 y en total tuvo nueve temporadas, convirtiéndose en una de las mejores producciones realizadas durante su época.

Sin embargo, como estuvo inspirada en los libros de Laura Ingalls Wilder, no fue fácil llevar las historias a la televisión, en dicho momento. Podemos decir que gran parte de la historia fue más una creación de la producción que hizo su propio mundo relacionado al drama televisivo que se vivía en esos tiempos.

LOS CAPÍTULOS MÁS EXTRAÑOS DE “LA FAMILIA INGALLS”

La presión por sacar nuevas historias y no defraudar al televidente, es la tarea que a diario deben resolver los guionistas y todo el equipo de producción. En el caso de “La familia Ingalls”, no fue la excepción y muchos atribuyen a que cuando vimos capítulos extraños, respondía enteramente a un desgaste del programa en sí.

“AS LONG AS WE’RE TOGETHER” - TEMPORADA 5 ( CAPÍTULOS 1 Y 2)

En estos episodios de “La familia Ingalls” muchos de los personajes del programa simplemente se mudan a otra ciudad. Es allí que para muchos de la teleaudiencia las cosas comenzaron a salir de su eje. Lo llamativo fue que los involucrados en el episodio nunca hicieron viajes en caravana o carreta como se estilaba a finales de los 70′s.

“THE ODYSSEY” - TEMPORADA 5 ( CAPÍTULO 24)

Aquí vemos como los personajes hicieron viajes por carretera increíblemente poco realistas. También podemos observar como Laura ayuda a un niño moribundo a cumplir su sueño de conocer el mar y para ello se sube a un tren. Durante su trayecto recibe ayuda de William Randolph Hearst.

“ANNABELLE” - TEMPORADA 6 ( CAPÍTULO 5)

Otra de las cosas que vimos en la serie fue la presencia de un circo en la ciudad. En este capítulo pudimos ver a Oleson yendo al lugar de entretenimiento, solo para ver a su hermana obesa de la que siempre se sintió avergonzado por su peso. El guion de esta parte de la serie hasta ahora muchos no logran comprenderlo.

“THE HALLOWEEN DREAM” - TEMPORADA 6 ( CAPÍTULO 7)

Es el capítulo más odiado de la serie. Albert tiene un sueño en Halloween en el que él y Laura son secuestrados por una tribu nativa americana rebelde después de ser confundidos con miembros de otra tribu. Un fan llamó al episodio “un sueño extraño y una historia estúpida”.

“SYLVIA” - TEMPORADA 7 ( CAPÍTULOS 17 Y 18)

Este capítulo parece que fue el que más cicatrices psicológicas dejó entre los seguidores de “La familia Ingalls”. Michael Landon escribió y dirigió durante mucho tiempo varios episodios, y para muchos era evidente que este episodio quería que se tratara sobre una agresión sexual.

“HE WAS ONLY TWELVE” - TEMPORADA 8 ( CAPÍTULOS 21 Y 22)

La trama de “La familia Ingalls” estaba prácticamente obsesionada con la religión y los temas relacionados a Dios, además de los huérfanos. Los Ingalls acogieron a más de uno, conforme a que sus hijas dejaban de ser lindas y telegénicas. En este capítulo un niño que vivía con la familia recibe un disparo accidental en un robo a un banco. Acto seguido el padre lo lleva a un bosque en donde le pide a Dios que lo cure.

“THE WILD BOY” - TEMPORADA 9 ( CAPÍTULOS 6 Y 7)

Lo que podemos ver en este capítulo es algo que quizás a simple viste nos cueste entender. Un niño encarcelado en una jaula y llevado a Walnut Grove por un vendedor ambulante que ofrece elixires mágicos. Esto es algo que para muchos solo pudimos ver en este programa y durante esas épocas.