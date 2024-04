Ethel Pozo opinó sobre el controvertido live de Julián Zucchi, donde parece estar ebrio mientras relata sus problemas con Yiddá Eslava, quien afirmó públicamente que él le fue infiel.

“A mí me parece bien, desde mi punto de vista, porque es la realidad, decir la verdad no debe doler (...) Este es su verdad, él está quebrado (Edson: debió hacerlo sanito) Sanito no lo hace”, expresó Ethel Pozo.

Cabe mencionar que Janet Barboza también expresó su apoyo a Julián y remarco que “no ve mal” que el actor se manifieste de esa manera en redes.

“Yo no lo veo mal porque tiene derecho a expresarse. Si siente dolor y quiere decirlo en las redes, que debe hablarlo, no lo veo mal”, contó la popular Rulitos.

Julián Zucchi revela que su mamá sufrió recaída tras infarto: “vio lo que hablaban de mí”

Durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Julián Zucchi reveló entre lágrimas que su madre sufrió un infarto en 2023 y que, debido al escándalo mediático en el que se vio envuelto con Yiddá Eslava, ella experimentó una recaída, lo que lo obligó a realizar un viaje de emergencia a Argentina.

“Mi mamá hace un año tuvo un infarto y hoy por culpa de ella, ser obsesiva y ver todo lo que hablan los programas de mí, en Perú, ella tuvo un problema cardiaco, yo tuve que viajar de emergencia para hacer ver y que ella deje de ver los programas”, contó entre lágrimas Julián.

Durante su transmisión en vivo en Instagram, el argentino agradeció todas las muestras de apoyo de sus seguidores ante esta lamentable noticia.

“Los quiero, a pesar de todo lo que se dice de mí, gracias”, sostuvo.

El argentino lloró al mencionar a sus hijos y la situación de su madre, tras el conflicto mediático con Yiddá Eslava.

“Yo luché mucho por hacer las cosas bien, por portarme mejor en un pais que no es el mío. Intenté hacer las cosas y me pagaron muy mal, les juro por mi vida que me pagaron muy mal y quizás me arrepienta de hacer este live, pero es desde el corazón“, manifestó entre lágrimas.