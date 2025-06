Durante la emisión de su programa “América Hoy”, Ethel Pozo reveló que padece fibromialgia, una enfermedad crónica e incurable. La confesión se produjo en el marco de una entrevista a Ingrid Roldán, quien denunció haber sido víctima de discriminación en el certamen Miss Mundo Latina debido a esta misma condición.

“ Ayer nos enteramos de esta denuncia y yo le decía a mi productor que yo también sufro de eso y él me decía: ‘pero ¿estás diagnosticada?’ y yo digo: ‘Bueno no, me lo han dicho varios médicos, pero no estoy diagnosticada’ y ahora te escucho a ti, y efectivamente no hay como un certificado, pero vives con dolores ”, expresó.

Es importante precisar que la fibromialgia es una enfermedad crónica caracterizada por dolor generalizado y fatiga persistente. Aunque no tiene cura, existen tratamientos que permiten controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.

La hija de Gisela Valcárcel destacó que la fibromialgia no representa un impedimento para que una persona se desarrolle profesionalmente. En su caso, ha podido desempeñarse con normalidad tanto en la conducción televisiva como en la actuación.

“ Te entiendo perfectamente, pero no es una condición, Ingrid, que te impida ejercer tu profesión, que te impida concursar. A mí no me impide conducir, ni actuar y tampoco es degenerativa ”, manifestó.

Según relató Ingrid Roldán, la directora del certamen Miss Mundo Latina, Angie Pajares, la habría discriminado al afirmar que la fibromialgia es una enfermedad “crónica degenerativa” que le impediría cumplir adecuadamente con las responsabilidades de un eventual reinado.