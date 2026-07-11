Tras las declaraciones de Janet Barboza sobre su salida de América Hoy, Ethel Pozo se pronunció en conversación con el programa Q’ Bochinche. La conductora negó la versión de que hubiera faltado a la verdad sobre ese tema.

“Samu querido, qué lindo escucharte, qué lindo que me mandes el audio, estaba en la actuación de mi hija en el colegio, por eso no pude responder al toque, pero ¡jamás como mentirosa!”, manifestó Ethel Pozo.

Luego añadió: “Les mando un beso a ti y a Ric, que dice la señora Ethel, soy Ethel nomás, aunque sí, soy señora mayor. Les mando un besito y ya habrá oportunidad de vernos”.

Durante la conversación, la hija de Gisela Valcárcel también habló sobre su presente laboral y señaló que evalúa nuevas oportunidades.