El exbailarín de “El Gran Show” George Neyra se refirió a las acusaciones que recibió por parte de la presentadora Gisela Valcárcel sobre su reciente salida del programa.

Cabe mencionar que, en la última gala del reality, la conductora dejó entrever que el joven habría renunciado debiéndole dinero a la cantante, quien era su compañera de baile. “Esta semana te ha pasado de todo y te debe plata creo”, expresó.

Al respecto, Neyra se mostró enojado y afirmó no deberle nada a nadie. “Ellos pueden decir muchas cosas. Es su palabra de ellas contra la mía, la verdad”, señaló para las cámaras de “Amor y Fuego”.

Asimismo, el bailarín reveló que el tema sobre su separación del show está siendo revisado por su abogado y la producción del canal de televisión. “La verdad va a salir de la luz”, indicó.

¿Bailarín de Giuliana Rengifo fue alejado de “El Gran Show”?

En la reciente emisión de “América Hoy”, Ethel Pozo se tomó unos minutos para hablar sobre el tema.

“El lunes todos vinieron a ensayar, artista con sus bailarines, las parejas empezaron el ensayo, ahí estaba Giuliana con George Neyra. El martes, el feriado, tras las fiestas de Halloween, no apareció la pareja de Giuliana Rengifo, empezaron a llamarlo preocupados para saber qué pasaba durante todo el día, y al parecer nunca lo ubicaron, no apareció. Las demás parejas sí llegaron, todos llegaron”, dijo al inicio Ethel Pozo, resaltando que en televisión no existe feriado.

Janet Barboza también intervino y reveló que la producción de “El Gran Show” al no tener una respuesta del bailarín optó por llamar a su mamá, pero no lograron ninguna respuesta sobre el profesional.

