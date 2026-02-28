Lima será escenario de una noche marcada por la nostalgia y la potencia del rock el viernes 5 de junio de 2026, cuando Kabrones llegue al país para reencontrarse con el público peruano en un espectáculo que reunirá a músicos clave de la etapa dorada de Mägo de Oz.

La agrupación, encabezada por José Andrea —voz original de varios de los mayores éxitos del grupo español—, arribará junto a Frank, Carlitos y Salva, integrantes que contribuyeron a consolidar el sonido que posicionó a la banda como referente del rock y folk metal en español. La presentación representa una oportunidad para escuchar en vivo interpretaciones de quienes dieron forma original a estas composiciones.

El repertorio incluirá clásicos como “Fiesta Pagana”, “Molinos de Viento”, “La Costa del Silencio”, “Hasta que el Cuerpo Aguante”, “Gaia”, “Finisterra”, “La Posada de los Muertos” y “Hoy Toca Ser Feliz”, temas que marcaron a una generación y continúan vigentes en la escena latinoamericana.

El concierto contará con una puesta en escena centrada en la fuerza instrumental, con guitarras, violines y la interpretación vocal que convirtió estas canciones en himnos del rock en español.

La preventa de entradas iniciará el martes 3 de marzo a través de la plataforma Joinnus. Los organizadores recomendaron al público seguir los canales oficiales para conocer detalles sobre precios y disponibilidad.