La banda liderada por José Andrea se presentará en el Anfiteatro del Parque de la Exposición con un repertorio que revive la etapa más emblemática de Mägo de Oz.

Lima será escenario de una noche marcada por la nostalgia y la potencia del rock el viernes 5 de junio de 2026, cuando Kabrones llegue al país para reencontrarse con el público peruano en un espectáculo que reunirá a músicos clave de la etapa dorada de Mägo de Oz.

La agrupación, encabezada por José Andrea —voz original de varios de los mayores éxitos del grupo español—, arribará junto a Frank, Carlitos y Salva, integrantes que contribuyeron a consolidar el sonido que posicionó a la banda como referente del rock y folk metal en español. La presentación representa una oportunidad para escuchar en vivo interpretaciones de quienes dieron forma original a estas composiciones.

El repertorio incluirá clásicos como “Fiesta Pagana”, “Molinos de Viento”, “La Costa del Silencio”, “Hasta que el Cuerpo Aguante”, “Gaia”, “Finisterra”, “La Posada de los Muertos” y “Hoy Toca Ser Feliz”, temas que marcaron a una generación y continúan vigentes en la escena latinoamericana.

El concierto contará con una puesta en escena centrada en la fuerza instrumental, con guitarras, violines y la interpretación vocal que convirtió estas canciones en himnos del rock en español.

La preventa de entradas iniciará el martes 3 de marzo a través de la plataforma Joinnus. Los organizadores recomendaron al público seguir los canales oficiales para conocer detalles sobre precios y disponibilidad.

