Sandra Mathews, expareja de Farid Ode, le pidió el divorcio en vivo, en el programa ‘Modo espectáculos’, porque desea vivir en otro país y cumplir sus metas, pero el hecho de que figure como casada, sin tener una relación sentimental con él, le trunca sus planes.

“He tratado de dejar todo eso atrás y seguir mi camino, pero el divorcio siento que me ata de manos y es bien injusto y egoísta al no querer dármelo . No sé qué le dirá a su otra pareja para que él siga con esto”, expresó la bailarina en Latina.

En el espacio televisivo mostraron un audio del empresario indignado cuando Mathews le pide que firme el documento que oficializa el divorcio y los separa formalmente ante la sociedad.

Expareja de Farid Ode le pide que le dé el divorcio (Video: Latina)

“Le hablé normal y trató de explotar, decirme cosas, yo no quise escuchar más y le corté. No te deja hablar, habla encima tuyo y grita. Espero que cuando vuelva de su luna de miel y de donde esté venga y se siente a conversar conmigo para que me firme el divorcio”, manifestó.

Sandra Mathews indicó que Farid Ode no tendrá que pagar ni un sol porque del abogado se encarga ella. Lo único que quiere es su rúbrica para que cumpla sus proyectos de soltera.

“Estoy cansada, siempre estoy en el medio de todo lo que él hace, su relación. Mis cosas que no puedo hacer, como que me trunca, eso me ha hecho venir acá y sentarme para pedirle el divorcio, que lo quiero y lo deseo tanto. Pienso hacer una vida en otro país, volver a casarme, comprarme mis cosas y no puedo por él ”, finalizó.

