Falleció la ‘Princesita Mily’, exvocalista del grupo Pintura Roja, a los 56 años.

Milagros Soto, conocida como la ‘Princesita Mily’, perdió la vida este lunes 22 de mayo, tras no poder vencer la enfermedad que la aquejaba. Esta noticia fue confirmada por Alejandro Zárate, líder de la agrupación ‘Pintura Roja’.

“ Queridos amigos estamos trabajando como siempre hacemos Pintura Roja, pero queremos hace un alto para pedirles a todos un minuto de silencio para nuestra Princesita Mily, más conocida como Milagros Soto Rivas. Para quien pedimos un minuto de silencio a todo el Perú, una estrella que se apaga en estos momentos ”, expresó el guitarrista.

Cabe recordar que, en las últimas semanas, el artista dio a conocer que la ‘Princesita Mily’ presentaba un cuadro severo de complicaciones en su salud y pidió oraciones a favor de su colega.

Los seguidores de ‘Pintura Roja’ mostraron curiosidad en conocer qué enfermedad tenía la cantante peruana; sin embargo, miembros de la agrupación indicaron que la ‘Princesita Mily’ no quería dar a conocer esta información.

“No quiere que nadie sepa del mal que la aqueja, por lo que me disculpo públicamente, ya que la maldita enfermedad no solo afectó su salud, sino también su economía”, comentaron.

La interpretación de la ‘Princesita Mily’ en la canción ‘El teléfono’ hizo que se gané a admiración por parte de los peruanos. Años después, la cantante se alejó de los escenarios y falleció a los 56 años.

