El legendario actor británico Tim Curry, reconocido por su trayectoria en el cine, la televisión y el teatro, falleció a los 80 años. Según informó TMZ, el intérprete murió la noche del martes en su vivienda ubicada en Los Ángeles.

Fuentes policiales señalaron que los agentes acudieron a la vivienda del actor poco antes de las 11:30 de la noche, tras recibir una llamada de emergencia. Hasta el momento, las autoridades no sospechan que su fallecimiento esté relacionado con algún acto delictivo.

La causa del fallecimiento de Curry aún no ha sido informada públicamente.

El actor vivió durante años con las secuelas del accidente cerebrovascular que sufrió en 2012, un episodio que afectó su movilidad y lo llevó posteriormente a utilizar una silla de ruedas.

Pese a las dificultades derivadas de su estado de salud, Tim Curry continuó vinculado al mundo artístico mediante trabajos de voz, participaciones en proyectos, convenciones y encuentros con sus seguidores, así como apariciones especiales.

Tim Curry, the legendary film and TV actor has died at 80 💔🕊️ https://t.co/hK41OcFil5 pic.twitter.com/cthoAGTO5i — TMZ (@TMZ) August 26, 2026

¿Quién fue Tim Curry?

Timothy James Curry nació el 19 de abril de 1946 en Grappenhall, Inglaterra, y dio sus primeros pasos en el mundo artístico a finales de la década de los sesenta.

Su consagración llegó con el papel del excéntrico Dr. Frank-N-Furter en el musical teatral The Rocky Horror Show. Curry volvió a interpretar a este personaje en la adaptación cinematográfica, The Rocky Horror Picture Show, estrenada en 1975.

Aunque la película no tuvo un gran éxito en taquilla tras su estreno, con el paso de los años se convirtió en una de las cintas de culto más reconocidas de la historia del cine.

Otro de los personajes más recordados de su trayectoria llegó en 1990, cuando dio vida al aterrador Pennywise en la miniserie It, basada en la novela de Stephen King.

Su interpretación del payaso se convirtió en una de las representaciones más icónicas del género de terror y marcó un precedente para las posteriores adaptaciones cinematográficas del personaje.

A lo largo de su carrera cinematográfica, Curry también formó parte de producciones como Clue, Annie, Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, La caza del Octubre Rojo y Scary Movie 2.

El trabajo de voz también ocupó un lugar destacado en la trayectoria de Tim Curry. El actor participó en numerosas series animadas, películas y videojuegos, entre ellas Peter Pan and the Pirates, donde prestó su voz al Capitán Garfio, interpretación que le valió un premio Emmy.