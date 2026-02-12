La familia de Laura Spoya informó que la conductora de televisión viene siendo sometida a estudios médicos luego de sufrir un accidente vehicular en la avenida El Polo.

El pronunciamiento fue difundido mediante las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde sus allegados explicaron que la exMiss Perú está siendo monitoreada por personal médico.

Redes de la modelo comparten mensaje sobre su actual estado. (Foto: Captura de IG)

El comunicado difundido en redes

En el mensaje publicado se señala:

“Hola a todos, queremos contarles que a Lau le están realizando los estudios correspondientes para poder evaluar todo a detalle y seguir las indicaciones médicas necesarias”.

Asimismo, la familia agradeció las muestras de apoyo recibidas tras conocerse el accidente.

“Agradecemos profundamente cada mensaje, llamada y muestra de cariño que le han hecho llegar. De verdad significa mucho para ella”.

Evaluación médica tras el accidente

La conductora fue hospitalizada luego de impactar su vehículo contra una pared en la avenida El Polo. Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre su estado de salud.

El entorno cercano reiteró que se encuentra bajo observación y siguiendo las indicaciones médicas correspondientes.