Farid Ode expresó su molestia al enterarse de que Mariella Zanetti será la próxima invitada en el programa ‘El valor de la verdad’, donde hablará sobre su pasado con él.

Ode Consideró innecesario que reviva temas de su antigua relación y afirmó que eso afecta directamente a su hija.

“Me parece una ridiculez que Mariella después de más de una década de divorciados, venga hablar de mí. Es una vergüenza o como seguramente su marido no trabaja, necesitará plata para seguir manteniéndolo. Por eso se presenta y no se da cuenta del daño que le hace a mi hija”, expresó Ode para Trome.

También negó haber sido mantenido por ella en el tiempo que estuvieron juntos. “Ella jamás me mantuvo. Que ella ganara más dinero que yo, en esa época, es otra cosa. Por Dios, yo siempre he trabajado”, indicó.

Luego continuó con: “yo ni por toda la plata del mundo me sentaría a hablar mal de ella. El mismo productor de ‘El valor de la verdad’ fue a mi cebichería a hablar conmigo, pero mi hija me pidió que no salga”.