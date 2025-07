Farid Ode se pronunció debido a la molestia de Mariella Zanetti, luego de que su actual pareja, Javier Blondet, es señalado de no trabajar .

Esto ocurrió después de que Ode afirmara que la actriz cómica participó en “El Valor de la Verdad” con el objetivo de obtener dinero para mantener a Blondet.

“ No entiendo por qué se molesta, que se ría nomás como lo hacía cuando me lo decían a mí. A mí me han dicho mantenido por 15 años y demostré que nunca lo fui. Si Mariella no quiere que le digan lo mismo a su marido, entonces que lo demuestre para que él deje de estar llorando o escondiéndose en las faldas de ella ”, declaró Farid a Trome.

Respecto a la denuncia que presentó contra el esposo de Mariella Zanetti por presuntos maltratos hacia su hija, aclaró que no ha sido archivada, desmintiendo esa versión.

“Así como él interpuso una denuncia contra mí, yo también puse la mía, porque fui a defender a mi hija de los ataques de ese tipo, y es falso que mi denuncia la hayan archivado como lo aseguró Mariella, mi denuncia sigue en pie”, aseguró Ode.

“ Mariella en vez de estar defendiendo al grandulón ese (Javier Blondet), que lo mande a trabajar y deje de hablar tonterías. Si me van a demandar por decirle mantenido, entonces yo tendría que denunciar a Mariella por decirme lo mismo. No sabía que decir mantenido es una difamación. Yo fui a defender a mi hija de un manganzón que la trataba mal y no dudaría en hacerlo una y mil vece s ”, agregó.