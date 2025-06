Farid Ode denunció a Javier Blondet; pareja de Mariella Zanetti, por maltratar psicológica y verbalmente a su hija mayor, Gamille Ode. Esto luego de las imágenes que difundió el programa “Magaly TV La Firme”.

En ese sentido, admitió que ambos se agredieron físicamente y lamenta que la exvedette salga en defensa de su pareja y no de su hija: “Nos hemos sacado el alma dos hombres grandes y de un metro 90”, afirmó a Trome.

“ El tarado del marido de Mariella para hostigando, faltándole el respeto, gritándole, dañando psicológicamente, amenazando a mi hija, y ya me colmó la paciencia, así que fui a buscarlo a su casa, lo encontré afuera, le tiré sus patadas y puñetes. Creo que cualquier padre haría lo mismo si su hija es agredida de esa manera ”, manifestó.

Farid Ode y el esposo de Mariella Zanetti se enfrentran tras discusión familiar. (Foto: Captura/Magaly Tv: La Firme)

Además, Farid contó que su hija lleva años siendo agredida por la pareja de Zanetti: “Mi hija hace varios años viene con esto, no hice nada por no generar conflictos, pero ayer (lunes) mi hija me llamó llorando a decirme que él la estaba insultando y diciendo que moverá todas sus influencias para que la boten del trabajo. Mi hija me mandó un video, donde él le dice: ‘Mocosa malcriada’. Mi hija me dice: ‘Él nunca me ha querido, desde hace ocho años que está con mi mamá nunca he recibido una muestra de cariño’. Él no la quiere, la odia prácticamente. La hostiga y la insulta ”.

" Mariella no hace nada, le da toda la razón a él y mi hija se siente sola “, concluyó el empresario.