En el ‘Valor de la Verdad’, Pamela López filtró un audio donde se le escucha a Christian Cueva ‘ningunear’ a la hija mayor de la trujillana.

Esto ocurrió cuando la hija mayor de López habría decidido confrontar al futbolista.

“ Tú no eres nada. Mis hijos son tres, por favor ”, se le escucha decir a Cueva.

La joven señaló que hasta el día de hoy no procesa ese momento.

López contó que Christian Cueva conoció a su hija mayor a los ocho años y que ella era quien se preocupaba por él.

“ Ella era la que más se preocupaba de él (...) él la conoció cuando ella tenía 8 años. Sí, no se comportó con ella como un papá ”, reveló.

Además, Pamela López contó que su hija mayor se distanció de ella, pues estaba cansada de ver a su madre siendo manipulada por el popular ‘Aladino’.

Pamela López contó que “murió” por unos minutos tras el nacimiento de su bebé: “Me aplicaron electroshock”

La primera pregunta que le hicieron a Pamela López en El Valor de la Verdad fue si Pamela Franco estuvo con Christian Cueva en su domicilio en Brasil cuando ella se encontraba en labor de parto. La trujillana reveló que el futbolista no estuvo en sus dos últimos partos.

López contó un episodio durante su última labor de parto, según sus declaraciones en el sillón rojo, no habría estado con ella.

De acuerdo con lo que reveló Pamela López, ella murió por unos minutos y los médicos tuvieron que revivirla mientras su hijo recién nacido esta en UCI.

“Ella nace y yo muero. A mí me aplicaron electroshock. El 2019 fue un año complicado. Era ella o yo, me hicieron firmar un documento que me responsabilizada por la vida de mi hija”, manifestó.

Asimismo, Pamela López también comentó que Cueva solo llegaba a Lima cuando ella ya había dado a luz a sus hijos.