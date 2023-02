Fito Páez anticipó que será su próxima presentación en el Festival Viña del Mar y la regrabación de su aclamado álbum ‘El amor después del amor’.

En una entrevista con con ADN Radio, el argentino habló sobre su esperado show en Festival de Viña del Mar, el próximo miércoles 23 de febrero. Como se recuerda, el artista debutó hace 21 años en la Quinta Vergara en el 2002, y se ha presentado en cuatro ocasiones, en la que la presentación del miércoles sumaría su quinta vez.

“El único recuerdo que tengo en Viña del Mar es el estallido, ese inferno que se armaba allí cada vez que fuimos a tocar, ¿eh?”, manifestó el intérprete de ‘11 y 6′.

Asimismo, Páez aprovechó la conversación para expresar su gratitud de presentar en el aclamado festival. “Estoy muy agradecido de que me hayan convocado nuevamente”. En cuanto a quinto espectáculo del músico argentino adelantó que estaría lleno de sus canciones más exitosas. A pesar del poco tiempo de presentación.

“ Voy a tocar una batería de hits. Me dan poco tiempo, tengo una hora y diez, entonces cuando se quieran dar cuenta, me voy a bajar del escenario… si es que me dejan, porque el festival debería prepararse para que eso no suceda ”, anticipó el artista.

Fito Páez se presentará este miércoles en Viña del Mar 2023 (Video: @T13)

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO