¿Qué sucede cuando la música une los cambios de tres voces que comparten los mismos sueños y aspiraciones ? Ese fue el caso de Foné, banda que se formó por simple casualidades de la vida, en la que Edu, Mati y Roro se encontraron caminando por las hermosas calles de Buenos Aires. Es ahí donde surgió una conexión inmediata y decidieron darle forma a este proyecto que ha ido ganando una identidad propia.

Desde ese momento, los tres decidieron darle rienda suelta a su creatividad para componer e interpretar diferentes canciones, algunas de las cuales se han vuelto las favoritas de sus seguidores como por ejemplo ‘Que no Que no’, ‘Si lo Sientes’, ‘Hay una Guerra’ y ‘Se Va’. En ellas podemos encontrar melodías románticas y una exploración musical dentro del género urbano, sin dejar de lado las influencias de cada uno de sus integrantes.

Podemos identificar a Mati como el alternativo de la banda. No solo canta, sino que se encarga de tocar la guitarra en Foné. Además, es actor y lleva una sólida carrera teatral. Edu, por otro lado, además de cantar se encarga de tocar la guitarra eléctrica y percusión. Es, sin duda, el más rockero de los tres. Roro también canta y toca guitarra. Lo conocen por ser el baladista de la banda ya que se encarga de cantar las partes más altas de las canciones y llevar la sazón latina.

Sobre las canciones que tienen en plataformas, podemos mencionar que ‘Si lo Sientes’ fue la primera que hicieron y trata de una historia que relata las consecuencias de no decirle a esa persona que la amas, y cuando lo haces, ya es demasiado tarde. En cambio, ‘Hay una Guerra’ se define como una balada con elementos urbanos y que explora el sentimiento de vacío después de terminar una relación que en su momento significó todo para tí y la obstinación ante la idea de dejarlo ir. Cabe destacar que fue producida por Franjo Antich Solari, encargado de grabar a Sebastián Llosa, Micaela Salaverry, DIRK, Milena Warton, etc.

Por otro lado, ‘Se Va’ apuesta por una producción más urbana con coros energéticos y melodías de voces que caracteriza a Foné. Trata de esos amores que para bien o para mal no se van, se quedan como un ancla en lo más profundo de ti entre poemas y canciones sin mostrar y al final no te queda más opción que desearle lo mejor y seguir tu camino. Finalmente, tenemos a ‘Que no Que no’, que explora un sonido más latin con percusiones caribeñas. Es una de las canciones más movidas y alegres del disco. Habla de un desamor con un sabor muy optimista en el que uno aprende a decir que no para seguir con su camino.

Con el pasar del tiempo, la banda fue agarrando peso y jalando miradas, al punto que llegaron a compartir escenario con importantes y consagrados artistas internacionales. En esta lista se puede mencionar a grupos como Sin Banderas, Camila, Jesse y Joy y autores en solitario como TINY o el gran Kevin Johansen.

Actualmente, tienen otras 8 canciones más, las cuales serán publicadas progresivamente. Una más retadora que la anterior.

