La imitadora Gabriela Villanueva, reconocida por su caracterización del Michael Jackson, presentará un espectáculo inspirado en la histórica gira Bad World Tour, en un evento programado para el viernes 8 de mayo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

El show propone una recreación escénica de la primera gira mundial en solitario del artista estadounidense, considerada uno de los momentos clave que consolidaron su trayectoria como el denominado “Rey del Pop”.

Un hito para artistas surgidos de “Yo Soy”

El evento marca un precedente en la escena local, ya que será la primera vez que una figura surgida del programa televisivo Yo Soy se presente en solitario en este recinto emblemático de Lima.

La propuesta artística incluirá una recreación detallada del espectáculo original, con elementos que buscan reproducir la experiencia de los conciertos de finales de los años 80.

Entre los aspectos destacados del show figuran:

Coreografías icónicas , inspiradas en las presentaciones originales del artista.

, inspiradas en las presentaciones originales del artista. Efectos visuales y sonido profesional , diseñados para recrear la atmósfera de conciertos masivos.

, diseñados para recrear la atmósfera de conciertos masivos. Vestuario temático , basado en los trajes utilizados durante la gira entre 1987 y 1988.

, basado en los trajes utilizados durante la gira entre 1987 y 1988. Repertorio musical clásico, con interpretaciones de temas como Bad, Smooth Criminal, The Way You Make Me Feel y Man in the Mirror.

Trayectoria de la artista y producción del evento

Gabriela Villanueva alcanzó notoriedad tras consagrarse campeona en la segunda temporada 2025 del programa “Yo Soy”, donde destacó por su técnica vocal y capacidad coreográfica inspirada en Michael Jackson.

El espectáculo es producido por Brilla América Espectáculos, empresa dedicada a la organización de eventos artísticos en el país y enfocada en impulsar el talento local.

Según la organización, el proyecto busca ofrecer una experiencia que combine música, escenografía y coreografía en un formato que recree el espíritu de la gira original del artista.

Entradas y detalles del evento

Las entradas para el espectáculo estarán disponibles a través de la plataforma Ticketmaster, encargada de la venta oficial.

El evento está dirigido a seguidores del pop y a público interesado en espectáculos tributo que recrean presentaciones históricas de artistas internacionales.