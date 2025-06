Gamille Ode, hija de Mariella Zanetti y Farid Ode, se pronuncio tras la pelea que protagonizó su padre con la pareja de su madre, Javier Blondet.

“ Quiero tomarme un momento para hablar sobre algo muy delicado que, lamentablemente, se ha hecho público. Hace unos días ocurrió un conflicto, que fue grabado y difundido en redes y programas de televisión, completamente fuera de contexto ”, expresó.

Asimismo, afirmó sentirse triste y frustada por lo ocurrido: “Detrás hay una familia real, con sentimientos, que no merecen ser expuestas ni juzgadas de esta manera”.

Además, Gamille lamentó que ataquen a su madre por no haberla respaldado: “ Me duele profundamente ver cómo se está atacando a mi mamá, una mujer que ha hecho todo por salir adelante. No es justo que la señalen como ‘mala madre’ por una situación que está completamente sacada de contexto. Tampoco me siento cómoda al ver comentarios tomando partido, ya que tanto a mi mamá como a mi papá los amo y me duele ver cualquier insulto o un mal adjetivo refiriéndose a ellos ”.

“Solo pido respeto. Respeto por nuestra privacidad. Gracias a quienes han mostrado empatía y cariño. De corazón, lo valoro mucho”, concluyó.